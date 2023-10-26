الجزائر تتهم "بقايا الاستعمار" بعرقلة تقاربها مع باريس‎

اتهم الرجل الثاني في الدولة الجزائرية من أسماهم "بقايا الاستعمار" بعرقلة التقارب بين الجزائر وباريس، في إشارة إلى اليمين الفرنسي المتطرف المتهم بإجهاض زيارة الرئيس عبد المجيد تبون عدة مرات.

وأبدى رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، الأربعاء، خلال لقائه ستيفان روماتي، سفير الجمهورية الفرنسية في الجزائر، انزعاجًا من أطراف قال إنها تسعى إلى نسف تطور العلاقات بين البلدين.

وأشار "قوجيل" إلى نشاط هؤلاء - دون أن يسميهم - عبر ما اعتبر أنها "منابر إعلامية وجمعوية وسياسية في فرنسا"، لافتًا إلى أهمية معالجة ملف تنقل الأشخاص، وإيلاء العناية اللازمة للمسألة التاريخية، وقضايا الذاكرة، وفق بيان لمجلس الأمة الجزائري.