الحكومة اليمنية تدين إطلاق الحوثيين الصواريخ من المناطق السكنية

أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن "إدانتها الشديدة" لإطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية من الأحياء السكنية، صوب السفن في البحر الأحمر.

وكان مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في اليمن تداولوا خلال الساعات الماضية مقطعاً مرئياً، قالوا إنه يوثق لحظة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستيا من داخل أحد معسكراتها المُطلّة على محافظة المحويت شمالي غرب اليمن.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: "ندين بشدة إقدام ميليشيا الحوثي على إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة (إيرانية الصنع)، في هجماتها الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، من وسط الأحياء السكنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر".

وأضاف الإرياني، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وثق مواطنون في محافظة المحويت قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة من داخل المدينة".

وأكد أن ذلك يُعد "امتداداً لنهج الميليشيا منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب، في عسكرة المدن، والتمترس بالمدنيين، واتخاذهم دروعاً بشرية".

وحثّ الوزير اليمني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، على مغادرة مربع الصمت"، واصفاً إيّاه بـ "المُخزي".