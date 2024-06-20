الحكومة اليمنية تدين إطلاق الحوثيين الصواريخ من المناطق السكنية
أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن "إدانتها الشديدة" لإطلاق ميليشيا الحوثي الصواريخ الباليستية من الأحياء السكنية، صوب السفن في البحر الأحمر.
وكان مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في اليمن تداولوا خلال الساعات الماضية مقطعاً مرئياً، قالوا إنه يوثق لحظة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستيا من داخل أحد معسكراتها المُطلّة على محافظة المحويت شمالي غرب اليمن.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: "ندين بشدة إقدام ميليشيا الحوثي على إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة (إيرانية الصنع)، في هجماتها الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، من وسط الأحياء السكنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر".
وأضاف الإرياني، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وثق مواطنون في محافظة المحويت قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة من داخل المدينة".
وأكد أن ذلك يُعد "امتداداً لنهج الميليشيا منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب، في عسكرة المدن، والتمترس بالمدنيين، واتخاذهم دروعاً بشرية".
وحثّ الوزير اليمني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، ومنظمات وهيئات حقوق الانسان، على مغادرة مربع الصمت"، واصفاً إيّاه بـ "المُخزي".
وأبدى عدد من الناشطين المحليين، لا سيما المنتمين لمحافظة المحويت، مخاوفهم من خطورة استخدام التجمعات والمناطق السكنية مسرحاً لعمليات ميليشيا الحوثي الحربية والعسكرية، التي قد تنجم عنها عواقب وخيمة.
ووصفت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري ما حدث بأنه "جرأة جديدة، وإضرار إضافي بالناس، من خلال تحويل المدن إلى منصات إطلاق للصواريخ، وعسكرة المدن".
ونقلت المقطري عن مواطنين ومصادر متطابقة من محافظة المحويت أن "ميليشيا الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية، خلال الأيام الـ10 الأخيرة، باتجاه البحر الأحمر، من مواقع قريبة من السكان في المدينة، آخرها مساء أمس".
من جانبه، قال المذيع التلفزيوني محمد الضبياني إن "الإرهاب الحوثي يتخذ المناطق المأهولة دروعاً بشرية، في إطار عملية القرصنة والإرهاب التي تقوم بها في البحر الأحمر".
بدوره، قال الصحفي علي العقبي إن "تحويل الحوثيين معسكراتهم في المحويت المطلة على مناطق سكنية إلى منصات لإطلاق الصواريخ، جريمة تشكل تهديدًا كبيرًا على المدينة وسكانها والقرى المجاورة"، مطالباً بضرورة "إدانة الإجرام الحوثي؛ لحماية المدنيين من أي مخاطر قد تلحق بهم".