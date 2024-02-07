بعد رد "حماس".. مساع مصرية للتوصل إلى "صيغة نهائية" حول التهدئة في غزة

قالت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات إن مسؤولين مصريين تلقوا اليوم الثلاثاء رد حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة.

وأفاد رئيس الهيئة ضياء رشوان في بيان: "مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها، للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية".

وكشفت مصادر أمنية مصرية لوكالة "رويترز" اليوم أن "رد حماس أظهر مرونة".

وقال رشوان: "مصر ستواصل جهودها الكثيفة على مدار الساعة من أجل إنهاء القتال في غزة والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".