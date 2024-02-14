غانتس يتوعد بـ"رد قريب" على إطلاق الصواريخ من لبنان

قال الوزير في المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إن الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان سيأتي "قريبا وبقوة"، بحسب "الأناضول".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غانتس قوله، إن "المسؤول عن إطلاق النار من لبنان ليس فقط ميليشيا حزب الله أو العناصر الإرهابية، بل أيضًا الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها".

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب: "بدأت طائرات حربية بشن موجة واسعة من الغارات داخل لبنان".

وذكر أنه "تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو مناطق نطوعا ومنارا ونحو قاعدة عسكرية في شمال البلاد، حيث هاجم الجيش مصادر النيران".