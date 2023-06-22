تفجر المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم وأم درمان

تفجرت المعارك مجدداً في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان، بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" وفق ما أفاد به شهود عيان وسكان.

وأعلن الجيش سيطرته على العديد من المناطق ومواقع "الدعم السريع" في الخرطوم، وانتشرت مقاطع تظهر عدداً من قادة الجيش وهم يجولون في العاصمة أمام القيادة العامة.

وأكد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قوات الجيش حققت تقدماً ميدانياً في أم درمان وتسعى للسيطرة الكاملة عليها خلال أيام.

في المقابل، أكد مسؤول في قوات "الدعم السريع" أن مداخل ومنافذ الخرطوم تحت سيطرتها، وقال العضو بمكتب العلاقات الخارجية للقوات: "إعادة ترتيب صفوفنا خلال الهدنة لا تخرق الهدنة"، بحسب "الحدث".