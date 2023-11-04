باريس: مقتل 39 فرنسيًا في إسرائيل خلال هجوم حماس
قُتل 39 فرنسيًا في إسرائيل، وفقد 9 آخرون، خلال هجوم حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، وفق حصيلة جديدة لوزارة الخارجية الفرنسية.
وقالت الوزارة في بيان: "ارتفعت حصيلة الضحايا الفرنسيين إلى 39 قتيلًا في الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موضحة أن " 9 مواطنين لا يزالون في عداد المفقودين"، بعضهم رهائن لدى حماس في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة "نبذل قصارى جهدنا للإفراج عنهم.. نحن على تواصل دائم مع كل عائلات مواطنينا المفقودين أو المحتجزين رهائن".
وقُتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين في الهجوم الذين شنته "حماس" على إسرائيل، معظمهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية، فيما احتجزت الحركة الفلسطينية أكثر من 240 رهينة.
وتجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة منذ هجوم حماس 9227 قتيلًا، بينهم 3826 طفلًا و2405 نساء، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وغادر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر 34 فرنسيًا برفقة أفراد من عائلاتهم من قطاع غزة، حيث أصيب المركز الثقافي الفرنسي بضربة إسرائيلية، على ما أفادت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أمس الجمعة.
وقال الوزير الفرنسي المنتدب لشؤون التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، أوليفييه بيشت، لإذاعة "فرانس إنتر"، إنه يتوقع خروج نحو 50 فرنسيًا، اليوم السبت.
وأضاف: "نحن نسهر على إجلاء مواطنينا من غزة.. نحن ننشط لكي نتمكن من إجلاء كل فرنسي يرغب بالعودة إلى الوطن في أفضل الظروف الأمنية الممكنة".