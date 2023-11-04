باريس: مقتل 39 فرنسيًا في إسرائيل خلال هجوم حماس

قُتل 39 فرنسيًا في إسرائيل، وفقد 9 آخرون، خلال هجوم حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، وفق حصيلة جديدة لوزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان: "ارتفعت حصيلة الضحايا الفرنسيين إلى 39 قتيلًا في الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موضحة أن " 9 مواطنين لا يزالون في عداد المفقودين"، بعضهم رهائن لدى حماس في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة "نبذل قصارى جهدنا للإفراج عنهم.. نحن على تواصل دائم مع كل عائلات مواطنينا المفقودين أو المحتجزين رهائن".

وقُتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين في الهجوم الذين شنته "حماس" على إسرائيل، معظمهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية، فيما احتجزت الحركة الفلسطينية أكثر من 240 رهينة.

وتجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة منذ هجوم حماس 9227 قتيلًا، بينهم 3826 طفلًا و2405 نساء، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.