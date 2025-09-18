ترامب: زيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار

إغلاق معبر الكرامة بعد مقتل إسرائيلييّن.. ووزير أردني يعلق

معبر اللنبيالمصدر: إكس
حمزة علي
حمزة علي

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن الحكومة تتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.

وأكد الوزير الأردني في منشور على منصة "إكس" أن الجهات المختصة تتابع الأمر، وستعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إنه تلقى بلاغًا عن إطلاق نار عند معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) بين الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وبين الأردن، وإن تفاصيل الواقعة قيد التحقيق حاليًا، فيما ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن الحادث نتج عنه وقوع قتيلين.

وفي وقت سابق، قالت خدمة نجمة داوود الحمراء في بيان "أصيب رجلان يبلغان نحو 20 و60 عاما بجروح بالغة وفقدا وعيهما بعد الهجوم عند معبر اللنبي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي  أن مسلحين قدموا من الجانب الأردني ونفذوا عملية في المعبر وشنوا هجومًا على مبنى محطة الشحن.

وذكرت منظمة "زاكا" الطبية الإسرائيلية أنها تلقت بلاغًا عن عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة على الحدود مع الأردن، مشيرة إلى مقتل اثنين من منفذي العملية.

وأغلقت إسرائيل المعبر الحدودي مع الأردن، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى الموقع، فيما بدأت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة تحسبًا لوجود منفذين آخرين للعملية.

