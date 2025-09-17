كندا تنتقد الهجوم الإسرائيلي على غزة وتصفه بالمروع

وصفت وزارة الخارجية الكندية، الثلاثاء، الهجوم البري الجديد الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة بأنه "مروع".

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس "إنه (الهجوم) يُفاقم الأزمة الإنسانية ويعوق إطلاق سراح الرهائن... يجب على حكومة إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، توسيع عمليته العسكرية في مدينة غزة تمهيدًا للسيطرة عليها بشكل كامل، بعد نحو أسبوعين من عمليات قصف تمهيدية في مناطق شرق وجنوب وشمال المدينة.

قتل أكثر من 100 فلسطيني، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة التي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحًا واسعًا لها.

وقالت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" إن "106 فلسطينيين قتلوا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء"، مشيرة إلى أن 91 منهم في مدينة غزة.