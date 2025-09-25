ممول حزب الله.. مكافأة أمريكية ضخمة لمن يرشد عن علي قصير

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار، لكل من يدلي بمعلومات عن المدعو علي قصير، المسؤول الأول عن شبكة أموال ميليشيا "حزب الله".

وقال موقع "نتسيف" العبري إن برنامج "مكافآت العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نشر على موقعه الرسمي إشعارًا، يطلب معلومات عن قصير الذي وصفه بأنه "عضو كبير في مؤسسة "تلاقي غروب" المالية، التابعة للميليشيا، والتي تعمل على جمع الأموال من مصادر مختلفة لتمويل الحزب".

وأشار البرنامج الأمريكي في منشوره إلى أن "أي شخص يمتلك معلومات عن علي قصير، وهو شخصية بارزة في شبكات تمويل ميليشيا حزب الله المالية، يمكنه الاتصال من خلال قنوات محددة، وأن هذه المعلومات قد تؤهل صاحبها للحصول على مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار".

وتؤكد المعلومات حول علي قصير أنه ممثل ميليشيا حزب الله لدى الحرس الثوري الإيراني، لا سيما وحدة "فيلق القدس"، التي كان يقودها الجنرال قاسم سليماني، الذي تم اغتياله في العاصمة العراقية بغداد عام 2020.

كما يعد قصير همزة الوصل بين ميليشيا حزب الله وإيران، وهو الوسيط الرئيس للأنشطة المالية والتجارية المرتبطة بالحرس الثوري و"حزب الله".