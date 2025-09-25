فصائل فلسطينية تحاول استهداف مروحية إسرائيلية في سماء غزة (فيديو)

حاولت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، استهداف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ، وأكد الجيش الإسرائيلي فشل العملية.

وأفاد مواطنون فلسطينيون برصد إطلاق فصائل فلسطينية صاروخًا باتجاه مروحية إسرائيلية في سماء مدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو صاروخًا قرب مروحية إسرائيلية في سماء مدينة غزة، كما أظهر إطلاق المروحية بالونات حرارية كإجراء احترازي في مثل هذه الحالات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد محاولة فاشلة لإطلاق قذيفة صاروخية من مدينة غزة نحو مروحية حربية لسلاح الجو دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأضاف: "واصلت المروحية مهامها دعمًا للقوات المقاتلة في الميدان"، وفق ما ذكر المتحدث باسمه على منصة "إكس".

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في منطقة "إيرز" شمال قطاع غزة، للاشتباه بإطلاق صاروخ من القطاع، لكنه أعلن لاحقًا أن تفعيل الإنذار كان بسبب "تشخيص خاطئ".

وتمتلك الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، صواريخ مضادة للطائرات، تُحمل على الكتف، لكنها من طرازات قديمة جدًا، وتم تهريبها لغزة قبل سنوات.

ومع اندلاع الحرب في قطاع غزة أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، أعلن الجناح العسكري لحماس عن إدخال منظومة دفاع جوي محلية الصنع للخدمة.

وأطلقت حماس على هذه المنظومة اسم "متبر" لكن هذه المنظومة لم تنجح في إسقاط أي طائرة إسرائيلية.

ورغم ذلك تعلن الفصائل الفلسطينية بين حين وآخر إسقاط أو السيطرة على بعض الطائرات المسيرة الإسرائيلية، والتي غالبًا ما تتعطل بسبب خلل فني أو تقني.