الرئاسة العراقية تعلق على فيديو "صندوق الهدايا" (فيديو)

أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، توضيحًا بشأن مقطع فيديو متداول يظهر فيه شخص يتحدث عن استلامه هدية من رئيس الجمهورية، تحتوي على عصير رمان وزيت زيتون، مؤكدة أن الهدية تأتي في إطار دعم المنتج الوطني وتشجيع الزراعة المحلية.

جاء ذلك بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر شخصًا يقول إنه تلقى "صندوق هدايا من رئاسة الجمهورية".

ويضم الصندوق عبوة عصير رمان طبيعي وقارورة زيت زيتون، معبّرًا عن استغرابه من طبيعة الهدية، بالقول: "كنت أتوقع مسدسًا أو هدية ثمينة"، وهو ما أثار تفاعلًا وجدلًا واسعًا في العراق بشأن رمزية الهدية ومغزاها.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، إن "المواد المُهداة هي من إنتاج معمل وطني في محافظة حلبجة، وقد جرى اختيارها بعناية في إطار دعم وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ولا سيما المنتجات النباتية التي تعد مصدر فخر لما تنتجه أرض العراق المعطاء".

وأضاف البيان أن "اختيار هذا النوع من الهدايا يجسّد رؤية رئيس الجمهورية، ويعبّر عن التزامه بتقديم رسائل رمزية تعزز ثقافة العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، بعيدًا عن مظاهر التكلّف والهدايا البروتوكولية المكلفة التي ترهق المال العام دون مبرر".

وأكدت رئاسة الجمهورية أن "اختيار هدايا طبيعية ومنتجة محليًّا ينسجم مع التوجه المدني للدولة، ويتناقض مع تقديم رموز قد تُفهم على أنها تمجيد للعنف أو القوة، كالمسدسات أو ما شابه"، مشددة على أن الهدايا لا يجب أن تكون وسيلة للاستعراض، بل وسيلة لتعزيز قيم سلمية وإنتاجية ترتكز على دعم الاقتصاد المحلي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بتعليقات فكاهية وساخرة على المقطع المتداول، فيما سخر آخرون من التوقعات التي عبّر عنها الشخص، قائلين إنهم "كانوا بانتظار مسدس أو هدية ثمينة لكن وصلهم زيت وعصير".