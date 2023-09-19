رئيس دولة الإمارات يبحث مع السيسي التعاون المشترك وقضايا المناخ

بحث رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تعزيز التعاون المشترك وقضايا المناخ والمستجدات الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقاء الرئيسين في قصر الشاطئ بأبو ظبي، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت "وام" إن الرئيس السيسي هنأ الشيخ محمد بن زايد بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال إنجازها أطول مهمة عربية فضائية في تاريخ العرب.

وأعرب الرئيسان خلال اللقاء عن "اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً"، وفقاً للوكالة.

وأوضحت الوكالة الإماراتية أن اللقاء "بحث عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وأضافت أن اللقاء "أكد أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية بما يعزز أسس السلام والاستقرار الإقليميين".

وأردفت: "تطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه الدولة (الإمارات) نهاية العام الجاري وأهميته في مواصلة دفع العمل المناخي الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي يتوجه إلى الإمارات، في زيارة (غير محددة المدة) يلتقي خلالها نظيره الإماراتي "لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان الرئيس السيسي استقبل الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين شمال مصر، في أغسطس/ آب الماضي.