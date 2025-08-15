إعلام عبري: "انفتاح أكبر" من بعض الدول لاستقبال المهجَّرين من غزة

كشفت مصادر عبرية عن إظهار بعض الدول انفتاحًا أكبر من ذي قبل تجاه مسألة استيعاب المهجَّرين من قطاع غزة، حيث تُجرى نقاشات مع 5 دول، حالياً، بهذا الشأن.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه تم، مؤخراً، إحراز تقدمٌ مع اثنتين من هذه الدول، أبدت استعداداً لاستقبال سكان قطاع غزة، وهما: إندونيسيا، وأرض الصومال.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة محادثاتهما مع عدد من الدول بشأن استيعاب سكان غزة الذين يوافقون على الهجرة طواعية من القطاع.

في الوقت نفسه، ذكر المصدر ذاته أن مناقشت تُجرى حول هذه القضية أيضًا مع جنوب السودان، وليبيا، وأوغندا، فيما نفت جنوب السودان إجراء أي مباحثات مع إسرائيل بهذا الشأن.

وأشارت مصادر إسرائيلية في حديثها للقناة العبرية إلى أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق ملموس مع أي دولة، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات".

وأصدرت وزارة خارجية جنوب السودان بياناً، الأربعاء، تنفي فيه تقريرًا نشرته وكالة "أسوشيتد برس" يفيد بأن إسرائيل تُجري محادثات مع الدولة الأفريقية بشأن نقل سكان غزة إلى أراضيها.

وقالت خارجية جنوب السودان في بيانها: "هذه مزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس سياسة حكومة جنوب السودان".

يأتي هذا البيان عقب زيارة تجريها نائبة وزير الخارجية عضو الكنيست شاران هاسكل، إلى جنوب السودان. وهذه أول زيارة رسمية لممثل حكومي إسرائيلي إلى جنوب السودان.

وفي إطار هذه الزيارة الدبلوماسية، ستعقد هاسكل سلسلة من الاجتماعات في البلاد، من بينها لقاء مع الرئيس سلفا كير ميارديت ووزير الخارجية مندي سامايا كومبا.

يتزامن ذلك مع زيارة قام بها وزير خارجية جنوب السودان إلى إسرائيل تجول خلالها في إحدى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت هاسكل: "بينما ينحصر تركيز المجتمع الدولي على غزة، يعاني جنوب السودان من أزمة إنسانية حقيقية، ويخشى من مجاعة حقيقية تودي بحياة العديد من اللاجئين الفارين من الحرب في السودان".

يذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية كانت قد ذكرت، في يوليو/ تموز الماضي، أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لم يقدم أي التزام، حينما طرح عليه رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع تطورات النسخة الجديدة من خطة تهجير الغزيين.