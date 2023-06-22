صيغتها لا تحقق نجاحا.. أمريكا تؤجل المحادثات بشأن السودان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أرجأت المحادثات بشأن السودان؛ لأن "الصيغة المتفق عليها لا تحقق النجاح المنشود".

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في، الخميس، إن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن فعالة بشكل كامل".

وأبلغت مولي في، لجنة فرعية في مجلس النواب الأمريكي، بأن الاتفاقات كانت غير فعالة، لكنها سمحت بنقل المساعدات الإنسانية العاجلة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، توسطتا لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محادثات بمدينة جدة السعودية.