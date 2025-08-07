تونس.. الطبوبي يغيب عن قيادة اتحاد الشغل لأسباب "غامضة"

يغيب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عن منصبه لمدّة شهر، وذلك لأسباب لا تزال "غامضة".

وأعلنت جريدة "الشعب" التي تنطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الطبوبي سيغيب عن منصبه لمدّة شهر دون تقديم أسباب لذلك.

أخبار ذات علاقة بعد مهاجمة أحد مقارّه.. اتحاد الشغل التونسي يدعو أنصاره لتحرك فوري

وقالت الجريدة في إعلان موجّه إلى الهياكل النقابية كافة، إن "الأخ فاروق العياري، الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي سيتولى نيابة عن الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، مدة غيابه وذلك من يوم الجمعة 1 آب/أغسطس إلى الأحد 31 آب/أغسطس الجاري".

ولم تقدم أسباب هذا الغياب.

أخبار ذات علاقة تونس تلاحق "ناشري أكاذيب" تستهدف مؤسستها الأمنية

وجاء الإعلان وسط جدل متصاعد حول أسباب غياب نور الدين الطبوبي عن الساحة السياسية والنقابية في تونس طيلة الفترة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ أخيرا إضراباً في قطاع النقل الحكومي البري، وكان يعتزم شنّ إضراب آخر يومي الخميس والجمعة.