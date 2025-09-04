وسط تمرد علني.. زامير يعلن بدء "تجنيد الاحتياط" تمهيداً لاحتلال غزة

أعلن رئيس الأركان إيال زامير أن الجيش الإسرائيلي بدأ، الأربعاء، بتجنيد عدد ملحوظ من مقاتلي الاحتياط بهدف مواصلة زيادة حدة الضربة التي يوجهها لحركة "حماس" في غزة.

وكان زامير، بحسب بيان للجيش، أجرى جولة ميدانية في قطاع غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة (162) وغيرهم من القادة، في مهمة استطلاع على مشارف مدينة غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع أول تمرد عسكري علني تشهده إسرائيل، حيث عقد قادة وجنود من ألوية قتالية مؤتمراً صحفياً في تل أبيب، للإعلان عن رفضهم قرار رئيس الحكومة استدعاء قوات الاحتياط للمشاركة في احتلال مدينة غزة.

وقال زامير في حديثه مع قادة الجيش: "نكثف أعمالنا القتالية في جبهة القتال الرئيسية قطاع غزة ونزيد من حدة الضربة التي نوجّهها لحركة حماس الإرهابية".

وأضاف: "انطلقنا إلى المرحلة الثانية من عملية (عربات جدعون) لتحقيق أهداف الحرب. سنواصل ضرب مراكز ثقل حماس إلى أن نحسمها. نخلق لديهم شعورًا من الملاحقة في كل مكان".

رفض الأمر 8

وأكد مئات القادة والجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي العصيان العسكري، ورفضهم القاطع للالتحاق بالخدمة العسكرية، وأنهم لن يتوجهوا إلى قطاع غزة لاحتلالها.

وشهدت مدينة تل أبيب عقد مؤتمر صحفي، تم الكشف فيه عن توقيع 365 جندياً من جنود الاحتياط، على وثيقة تنص على أنهم لن يمتثلوا للأمر رقم 8 القاضي باستدعاء جنود الاحتياط للانضمام إلى عملية "عربات جدعون 2" في غزة.

وقال رون فاينر القائد بقوات الاحتياط خلال المؤتمر: "أنا من لواء (الناحال الشمالي 228)، خدمت لمدة 270 يوماً كقائد سرية خلال هذه الحرب، يقف معي هنا مئات من جنود الاحتياط خدمنا عشرات آلاف الأيام خلال هذه الحربط.

وأضاف فاينر، الذي اعتقل لعدم التحاقه بالخدمة العسكرية: "نحن هنا لنقول إن قرار احتلال غزة النهائي هو أمر غير قانوني بشكل واضح، وسيعرض حياة المخطوفين والجنود للخطر".



وتابع: "تم إصدار الأمر من حكومة متطرفة لا تملك الشرعية الجماهيرية وكل همها البقاء في الحكم"، مردفاً: "نحن نقف هنا لنعلن أنه في حال دعوتهم لنا للالتحاق بخدمة الاحتياط مجددًا فلن ننصاع إلى أوامر الخدمة العسكرية".

بدوره، قال ضابط احتياط آخر بلواء "الناحال الشمالي 282" يدعى دور مناحيم في المؤتمر: "خدمت لأكثر من 280 يوماً في جيش الاحتياط في هذه الحرب ونحن جنود من أجل المختطفين لن نلتحق مجدداً بالخدمة في هذه الحرب في حال استدعائنا".

من جهته، علّق أوري فلطمان الناشط الإسرائيلي في حراك "نقف معاً" ضد العنف والقتل، في تدوينة عبر منصة "إكس"، متسائلاً: "لماذا لا تكشف الحكومة عن نسبة حضور جنود الاحتياط؟"، مجيباً: "لأنها في ورطة".

وأضاف: "يتناقص باستمرار عدد الأشخاص المستعدين للتضحية بأنفسهم وبغيرهم من أجل مصالح نتنياهو الشخصية، ومن أجل رؤية سموتريتش وبن غفير المسيحانية للاستيطان في غزة، ولطريقة قتل الرهائن. إذا لم يكن هناك جنود، فلن تكون هناك حرب".