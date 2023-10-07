محللون: "طوفان الأقصى" تحول نوعي في مواجهات حماس وإسرائيل

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، عملية ضد إسرائيل بشكل مباغت، فقتلت وأسرت عددًا من الجنود والمدنيين، وأطلقت قصفًا صاروخيًا على عدة مناطق بما فيها تل أبيب.

حالة من الصدمة خيّمت على الإسرائيليين الذين كانوا يستمتعون بالعطلة، بعدما فوجئوا بانتشار المسلحين الفلسطينيين في أحياء مستوطنات غلاف غزة، وهو ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"الفشل الذريع" لحكومة بنيامين نتنياهو.

ويرى محللون في حديث لـ"إرم نيوز" أن هذه التطورات غير المسبوقة مردها إلى أسباب كثيرة، على رأسها وصول حكومة يمينية متطرفة رفضت الاستماع إلى النصائح الدولية الداعية إلى وقف التصعيد، ووقف الانتهاكات تجاه الفلسطينيين، والأماكن المقدسة في القدس.