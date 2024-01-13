يزن "لم يعد صغيرا".. 10 ساعات عمل من أجل بضعة دولارات

ليست قصة يزن فريدة من نوعها في قطاع غزة الذي يعاني أطفاله شتى أنواع المعاناة، فمن ينجو من الموت يسقط جريحا أو معاقا، ومن لا تصيبه آلة الحرب الإسرائيلية يعاني تجربة النزوح ولأكثر من مرة غالباً، ليجد نفسه معيلا لعائلة فقدت الأب في هذه الحرب أو سابقاتها.

"نزحت مع عائلتي من شمال قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي المكثف، ونجونا من الموت بأعجوبة عدة مرات. اتجهنا إلى أحد مراكز الإيواء بمدينة رفح.. عشنا وما زلنا نعيش أياما قاسية جدًا".. هكذا بدأ الطفل يزن العمري حديثه لـ"إرم نيوز".

وأضاف العمري: "نزحنا من منزلنا في منطقة الفالوجا بعد تعرضه للقصف بعدد من القذائف الإسرائيلية كادت ستودي بحياتنا لو كنا في الطابق العلوي، واتجهنا مشيًا على الأقدام نحو شارع صلاح الدين ومنه إلى جنوب وادي غزة لمسافة تزيد على 20 كيلو متر وسط الدمار الهائل والانفجارات والجثث المتحللة الملقاة على جوانب الطرقات."

ويقول يزن أن العائلة وصلت إلى جنوب وادي غزة وقد أعياها التعب والإرهاق جرّاء المشي لمسافة طويلة جدًا لأكثر من 5 ساعات متواصلة دون توقف، ثم ركبوا بما يملكون من مال قليل عربة حصان "كارو" إلى مدينة رفح.