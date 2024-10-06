إسرائيل تُقرر إغلاق الضفة الغربية في ذكرى 7 أكتوبر

قررت إسرائيل، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، الموافق للذكرى الأولى لهجوم حماس في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين.

وقالت هيئة البث الرسمية إن السلطات الإسرائيلية قررت فرض طوق أمني كامل على الضفة الغربية، بحيث تُغلَق المعابر التي تربطها بإسرائيل، ويُمنع دخول العمال الفلسطينيين.

كما قرر الجيش تكثيف الانتشار العسكري في أنحاء الضفة الغربية وعلى مختلف الجبهات، تحسبًا لأي أحداث بالتزامن مع السابع من أكتوبر، وفق الهيئة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تسجيل حصيلة ثقيلة من الضحايا، الذين سقطوا على مدار عام كامل، وهو عمر الحرب التي بدأت عقب هجوم واسع نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ومع وجود إحصائيات لأعداد الضحايا، تشير تقديرات أممية إلى أن سكان القطاع، الذين كان يبلغ عددهم 2.3 مليون مع اندلاع الحرب، لم ينجُ أحد منهم من تداعيات الحرب المدمرة، وأُصيب كل منهم بواحدة أو أكثر من آثارها.

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وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن الحرب، وعلى مدار عام كامل، تسببت في قتل نحو 42 ألف شخص، قرابة 17 ألفًا منهم من الأطفال، وأكثر من 11.5 ألف منهم من النساء.

كما تشير الوزارة إلى أنها أحصت نحو 10 آلاف مفقود، غالبيتهم في عداد القتلى، بسبب بقائهم تحت أنقاض منازلهم، مع عجز طواقم الإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم بسبب نقص الإمكانيات.

وأدت الحرب إلى إصابة نحو 96.5 ألف شخص ممن وصلوا إلى المستشفيات وتم تسجيل إصاباتهم، فيما أُصيب آلاف آخرون دون تسجيل بياناتهم أو لم يصلوا إلى المستشفيات.

ويحتاج نحو 12 ألفًا من المصابين لتلقي العلاج خارج غزة، في ظل عدم قدرة مستشفيات القطاع على التعامل مع حالاتهم، لكن إغلاق المعابر يحول دون سفرهم.