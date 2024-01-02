وفاة المعارض والسياسي السوري رياض الترك في باريس

توفي المعارض والسياسي السوري رياض الترك في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 93 عاماً، حسبما أكدت ابنته خزامى الترك لوكالة "فرانس برس".

وقالت خزامى: "الوالد توفي وهو مطمئن وراضٍ عن كل شي عمله، وكان محاطا بأحفاده وابنتيه".

وأضافت: "أشعر بأن الكثير من السوريين يشعرون بالحزن عليه. لكن مثلما قال في كثير من الأحيان، بقية الشباب السوريين والسوريات سوف يكملون المشوار أكيد".

حصل الترك على الحماية الفرنسية بموجب قانون "اللجوء الدستوري" الذي يُمنح لمن يناضلون من أجل الحرية (الصحافيون والفنانون والمثقفون، إلخ).