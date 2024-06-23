الحوثي والقاعدة في اليمن.. من التعاون الخفي إلى "التنسيق الميداني"

ويكشف الهجومان الراميان إلى كسر الحصار المفروض على القاعدة، في منطقة جغرافية تقع بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، عن تقدم متسارع في علاقة الجانبين، وصل إلى مرحلة التدخل العسكري والتنسيق الميداني، بعد مراحل كثيرة من التقارب، كان آخرها تزويد تنظيم القاعدة بالطائرات المسيّرة، لاستهداف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالية للحكومة اليمنية.

ويأتي هذا التطور، على الرغم من وفاة أمير التنظيم في اليمن، خالد باطرفي في الآونة الأخيرة، بعد أعوام من وفاة نجل سيف العدل، خليفة أيمن الظواهري في زعامة القاعدة، المصنفين "من أبرز داعمي إستراتيجية التقارب مع الحوثيين"، وفق مراقبين.

أجندة إيرانية

يشير الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية الأصولية، محمد بن فيصل، إلى أن نفوذ سيف العدل وتحكمه في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وفرعه في اليمن، لا يزال ممتدًا حتى اليوم، عبر أذرعه المتجسدة في شخصيات أخرى نافذة ومتحكّمة، تمتلك المال والسلاح والقرار في مجلس شورى التنظيم، "وهذا ما يجعل التقارب وتطوّر العلاقة مع الحوثيين مستمرًا ومتسارعًا، تنفيذًا لأجندة وإستراتيجية إيران".

وقال لـ"إرم نيوز"، إن تنظيم القاعدة "دُفع إلى الهاوية في علاقته مع الحوثيين، بمعنى أنه لا يستطيع بسهولة الانفكاك وإنهاء العلاقة، حتى وإن كانت هناك رغبة حقيقية من بعض قيادات القاعدة، لأن العلاقة تطوّرت إلى مستويات عسكرية وإستراتيجية، ووصلت إلى التمويل بالأسلحة والمال والمواد المتفجّرة، ومن المتوقع أن تصل إلى ما هو أبعد من ذلك، خلال الفترة المقبلة".

وأضاف بن فيصل، أن هجوم ميليشيا الحوثي الأخير في شبوة، بهدف فكّ الحصار عن تنظيم القاعدة غربي محافظة شبوة، هو "أكبر مثال واقعي على تطوّر العلاقة بين القاعدة والحوثيين، إلى ما هو أبعد من التخادم الخفي؛ إذ بات تحالفًا عسكريًا ميدانيًا مباشرًا، يظهر بكل وضوح".

وبشأن ما تتحدث عنه بعض التقارير الدولية بخصوص رغبة زعيم القاعدة الجديد في اليمن، سعد العولقي، في فتح جبهة ضد الحوثيين على نحو مخالف لرؤية سلفه باطرفي، أكد بن فيصل، أنها "ليست سوى أمنية، ولكن واقع التنظيم بعيد جدًا عن ذلك، بسبب إستراتيجية طهران التي كبّلته ومكّنت الحوثيين من التحكم فيه".

تحوّل كبير

من جانبه، يؤكد الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، سعيد الجمحي، أن حجم التحوّل الذي يشهده مسار تنظيم القاعدة، كبير، في وقت أصبح تعاونه مع الحوثيين حقيقيًا خلال الفترة الأخيرة، ولكنه لم يصل إلى حدّ الشراكة في رأيي، ولا يجب أن نتجاهل الخلافات العقيدية الأيديولوجية العميقة بين الطرفين".

ويعتقد الجمحي في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن هناك متغيّرات دفعت التنظيم إلى "تغيير إستراتيجياته، ولا أقول مبادئه، لا سيّما وأن نشاطه تضاءل في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ولربما يمكن القول إنه عاد إلى وضع ما قبل التأسيس، حين كان بوصفه من المجاميع الشاردة، التي تقوم بعمليات محدودة في بعض الوديان والمناطق النائية، بعيدة عن المدن".

وأشار إلى أن القاعدة في ظل عدم قدرتها على التحرك في مساحات واسعة، وضعفها في التجنيد، فإنها "تتحرك وفق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وفي نهج أقل كلفة؛ إذ إن التخادم مع الحوثيين هو أقصر الطرق ربما في نظر التنظيم حاليًا".

وتطرق الجمحي، إلى عمليات الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، التي قال إنها تستهوي تنظيم القاعدة، لا سيما أنها تُظهر ممارسة الحوثيين العداء عمليًا ضد عدو التنظيم الرئيس والبعيد، المتمثل في أمريكيا والغرب، "وهذا يعدّ هدفًا مشتركًا بين الطرفين، إلى جانب عدوهما المشترك محليًا، وتاليًا فإن ذلك يجسّد المصلحة المشتركة الراهنة بينهما".

تهديدات محتملة

ويرى المتحدث الرسمي باسم "القوات المسلحة الجنوبية" المقدم، محمد النقيب، أن هناك مخاطر كبيرة لمثل هذه التحالفات الإستراتيجية بين "المليشيات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية"، لن تكون مقتصرة على المناطق الجنوبية فحسب، حتى وإن كانت الحرب بدرجة رئيسة عليها، ولربما تشمل مهدداتها أمن واستقرار المنطقة برمتها، وكذلك أمن الملاحة البحرية الدولية.

وقال النقيب في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الموقع الجغرافي لجنوب اليمن، يجعله في منطقة "مليئة بالمصالح الدولية، وقرب خطوط التجارة والطاقة العالمية، وتاليًا فإن هندسة إيران لهذا الكيان الإرهابي ذي الرأسين، يهدف إلى ضرب المنطقة وهذه المصالح الدولية".

ولا يستبعد النقيب استخدام طهران تنظيم القاعدة مستقبلًا في ضرب الملاحة البحرية والتجارة الدولية، "لا سيّما وأن زعيم القاعدة المدعو سيف العدل، يقيم في إيران ذاتها التي تستخدم ميليشيا الحوثي في تنفيذ هذه المهمة حاليًا".

كما أشار إلى عمليات الاستهداف المشتركة من القاعدة والحوثيين لـ"القوات المسلحة الجنوبية" في المحافظات الجنوبية، إثر إسهامها الكبير في الحدّ من تمدد الإرهاب إلى الملاحة البحرية، من خلال عملياتها العسكرية والأمنية الجارية في أبين وشبوة وحضرموت، إلى جانب حماية مناطقها من تمدد الحوثيين.

وشدد على أهمية تفطن الدول الفاعلة في الحرب على الإرهاب إلى "مثل هذه التحذيرات من هذين التنظيمين المختزلين للفكر المعادي ذاته للعالم بأسره، واستخدامهما للإرهاب في تنفيذ أجندات إيران وأطماعها".