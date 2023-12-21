كيف أثرت "حرب غزة" على المجتمع الإسرائيلي؟

وعرض المنتدى على الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، نتائج استطلاع للرأي أجراه بين المنتسبات، أظهرت أن 15% منهن في حاجة إلى مساعدات عاجلة لتأمين وجبات الطعام اليومية، بينما تحتاج 30% إلى دعم نفسي، وهناك قرابة 72% اضطررن لتخفيض ساعات العمل من أجل رعاية الأبناء.

عادي لانْغِر (36 عامًا) مؤسّسة الرابطة، أخبرت الصحيفة أنها أسستها قبل أسبوعين فقط، وأصبح عدد المنتسبات الآن 3 آلاف سيدة يخدم أزواجهن بالاحتياط، وقالت: "إننا أمام أطول حرب عرفناها، وعلى الدولة الدفاع عن عائلات الاحتياطيين وأبنائهم، من خلال المساعدات الاقتصادية والعاطفية وحمايتهن في أماكن العمل".

وذهبت إلى أنه من غير المنطقي أن تصل الأمور إلى حد توجّههن للحصول على وجبات غذائية، مضيفة: "نشعر أنهم (الحكومة) نسونا، لم نختر هذا الوضع بل فُرض علينا، لقد تحوّلنا إلى أمهات عازبات يقمن بدور الأب، ومنهن مَن فُصِل من العمل عقب ذهاب أزواجهن إلى الحرب".

"لم تعد الحياة ممكنة"

وأبلغت حِين أربِل (33 عامًا) من مستوطنة رعنانا، جنوبي إسرائيل، الصحيفة أن زوجها لم يعد للمنزل منذ شهرين ونصف الشهر؛ إذ استدعاه الجيش، وأنها وبناتها يخشون على حياته في كل ساعة، إذ لم تعد الحياة ممكنة، وقالت: "الأمر ترك علينا آثرًا كبيرًا انعكس على أدائي في المنزل، لقد أصبحت وحدي بعد أن كنَّا نتعاون معًا".

وانتقدت الحكومة التي غضَّت الطرف عن زوجات الملتحقين بالخدمة بالاحتياط، وقالت للصحيفة: "ذهبوا للحرب بينما تجاهلتنا الدولة، لم يساعدنا أحد"، داعية إلى اعتبار زوجات الاحتياط أنفسهن على ذمّة تلك القوات، والنظر إليهن بعين العطف ومنحهن مساعدات اقتصادية.

"أرقام لا تحتمل"

وكانت لجنة الكنيست لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أجرت، أمس الأربعاء، نقاشًا حول الاعتراف بحقوق نساء وعائلات جنود الاحتياط، شهد عرض نتائج استطلاع الرأي المشار إليه آنفًا.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة اللجنة، عضوة الكنيست، إثيوبية الأصل، بِنينا تامانو شاتا، أن الأرقام التي اطلعت عليها لا تُحتمل، ودعت إلى توفير الحماية للنساء اللواتي يخدم أزواجهن بقوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.