"أسوأ أيام حياتي".. فلسطينية تروي تفاصيل نزوحها في غزة
روت فلسطينية من غزة تفاصيل نزوحها من مدينة غزة إلى مراكز الإيواء في محافظة خانيونس ثم إلى محافظة رفح، وقالت إنها عاشت "أسوأ أيام حياتها".
وقالت النازحة الغزيّة ديانا صيام لـ"إرم نيوز: "تركنا منزلنا المكون من أربعة طوابق في مدينة غزة جرّاء القصف الإسرائيلي العشوائي والعنيف على البيوت الأمر الذي أجبرنا على النزوح خوفًا من الموت وهربًا من الصواريخ باتجاه أحد مراكز الإيواء في خانيونس".
ووصفت صيام الليلة التي سبقت يوم نزوحها بـ "القاسية للغاية"، في ظل قصف إسرائيلي عنيف، وأضافت: "اضطررنا للجلوس أنا وزوجي وأطفالي جميعًا في غرفة صغيرة نحتضن بعضنا البعض ونلقي بعيون ملؤها الخوف والرعب ونظرات الوداع".
عند شروق شمس اليوم التالي، لم تصدق صيام أنها وعائلتها بخير، وقالت: "بسرعة حزمنا أمتعتنا واتخذنا قرارًا بالنزوح عبر شارع صلاح الدين باتجاه محافظة خانيونس، حيث مشينا على الأقدام مسافة 20 كيلومترا وسط الدمار الهائل وأصوات القصف مرورًا بالحاجز العسكري على شارع صلاح الدين".
وتابعت: "لقد عشت أسوأ أيام حياتي داخل مركز إيواء يفتقد إلى أبسط مقومات الحياة وداخل خيمة أنا وزوجي وأطفالي في مشهد لا إنساني وفي ظروف معيشية قاسية، حيث غرقت الخيمة بالماء خلال سقوط المطر ومرض أطفالي بسبب تبلل ملابسهم، واضطررنا للذهاب للمستشفى في منتصف الليل سيرًا على الأقدام لعلاجهم".
واضطرت صيام وعائلتها للنزوح مرة أخرى إلى محافظة رفح، وقالت إنها لم تر في حياتها هذا الحجم الهائل من البشر في مكان واحد، "حيث جميع الوجوه يعلوها الغضب وكأن الظروف القاسية انعكست على وجوههم، وبدأنا بنصب خيمتنا وسط مجتمع الخيام مقبلين على رحلة نزوح يبدو أنها أشد قسوة".
وختمت صيام حديثها: "بدأت أعتاد مجبرة على حياة مراكز الإيواء القاسية وبتُ أتأقلم مع انعدام الخصوصية في ظل انعدام الفرص، حيث نقف في طابور لاستلام المساعدات الغذائية ونقف في طابور لتعبئة زجاجات المياه، حتى أننا نقف كسيدات في طوابير لقضاء حاجتنا في حمامات عمومية".