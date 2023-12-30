"أسوأ أيام حياتي".. فلسطينية تروي تفاصيل نزوحها في غزة

روت فلسطينية من غزة تفاصيل نزوحها من مدينة غزة إلى مراكز الإيواء في محافظة خانيونس ثم إلى محافظة رفح، وقالت إنها عاشت "أسوأ أيام حياتها".

وقالت النازحة الغزيّة ديانا صيام لـ"إرم نيوز: "تركنا منزلنا المكون من أربعة طوابق في مدينة غزة جرّاء القصف الإسرائيلي العشوائي والعنيف على البيوت الأمر الذي أجبرنا على النزوح خوفًا من الموت وهربًا من الصواريخ باتجاه أحد مراكز الإيواء في خانيونس".

ووصفت صيام الليلة التي سبقت يوم نزوحها بـ "القاسية للغاية"، في ظل قصف إسرائيلي عنيف، وأضافت: "اضطررنا للجلوس أنا وزوجي وأطفالي جميعًا في غرفة صغيرة نحتضن بعضنا البعض ونلقي بعيون ملؤها الخوف والرعب ونظرات الوداع".