مصر تستضيف مؤتمرا حول أزمة السودان

ينتظر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأسبوع الأول من يوليو/ تموز المقبل، مؤتمرًا للقوى السياسية السودانية لمناقشة سبل وقف الحرب بالسودان.

وتأتي الدعوة المصرية ضمن تحركات إقليمية لوقف الحرب الدائرة بالسودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسببت في فرار نحو 10 ملايين شخص من منازلهم وفق الأمم المتحدة.

وأشار المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بكري الجاك، إلى ترحيبهم بالمبادرة المصرية منذ تلقيها في وقت سابق، كاشفًا عن لجنة مشتركة بين تنسيقية "تقدم" والسلطات المصرية تعمل حاليًا على ترتيب الأوضاع والاتفاق حول الأطراف المشاركة والأجندة المطروحة في المؤتمر، إضافة إلى قضايا فنية أخرى متعلقة بإدارة الحوار.

حوار موسع

وقال الجاك لـ"إرم نيوز" إن تنسيقية "تقدم" على تواصل مستمر مع الاتحاد الأفريقي، حيث علمت منه أنه على تنسيق وتواصل مع السلطات المصرية بشأن المؤتمر المرتقب، موضحًا أن لقاء القاهرة سيكون مجرد حوار تمهيدي للحوار السوداني الذي ينتظر أن ينظمه الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في العاشر من يوليو/ تموز المقبل.

وأكد الجاك أن الحوار الذي ينتظر أن يُعقد في أديس أبابا سيكون بمشاركة نفس الأطراف التي ستشارك في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى مشاركة أطراف أخرى.

وأوضح أن لقاء القاهرة وأديس أبابا المقبلين هما جزء من التمهيد لحوار موسع وعملية سياسية طويلة الهدف منها الوصول لرأي موحد من القوى السياسية السودانية حول وقف الحرب، بما يشكل دفعة لطرفي الصراع للجلوس والتفاوض والاتفاق على وقف إطلاق النار.

وتابع: "نحن رحبنا بالدعوة المصرية والآن في تشاور مع الإخوة في مصر، وحتى الآن لم نقرر بشكل نهائي طبيعة المشاركة وحجم الوفد الذي يمثل التنسيقية".

وأشار إلى أن تنسيقية تقدم ليس لديها فكرة عن المشاركين في لقاء القاهرة.