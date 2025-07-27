الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصرين من قوة الرضوان جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف عنصرين من "قوة الرضوان" التابعة لميليشيا حزب الله، في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في منطقة دبعال جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "قضى الجيش على عنصرين إرهابيين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو يوم أمس موقعهما في منطقة دبعال جنوبي لبنان".

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وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل محمد حيدر عبود، الذي وصفه بأنه "مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان"، إضافة إلى عنصر آخر يعمل في مجال المدفعية ضمن القوة ذاتها.

وأوضح أدرعي أن "العنصرين كانا يعملان على إعادة بناء بنى تحتية إرهابية تابعة لقوة الرضوان، وشاركا في مخططات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل، في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب تعبيره.

وأكد أن الجيش سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".