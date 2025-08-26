"قتلت 6 مسلحين".. إسرائيل تعلق على مجزرة مستشفى ناصر

قال الجيش الإسرائيلي إن غارته على مستشفى "ناصر" في خان يونس بغزة، والتي أودت بحياة نحو 20 شخصاً، بينهم 5 صحفيين، أسفرت عن مقتل 6 مسلّحين.

ووفق بيان الجيش، فإن 6 من بين القتلى كانوا من عناصر مسلحة، أحدهم شارك في هجوم على مستوطنة بغلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إلا أن التحقيق لم يوضح بعد هوية القوة التي أطلقت النار، أو كمية الذخيرة المستخدمة، أو الجهة التي صادقت على القرار.

وبحسب ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية، جرى تصنيف المستشفى في الأنظمة العسكرية كـ"موقع حساس" يتطلب موافقة استثنائية قبل استهدافه.

وذكرت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، أوعز بمواصلة التحقيق لتوضيح الملابسات الكاملة، فيما شدّد المتحدث باسم الجيش على أن "حماس تستخدم، بشكل منهجي، مواقع مدنية حساسة، بينها المستشفيات، لأغراض عسكرية وجمع معلومات استخباراتية ميدانية"، مؤكداً أن الجيش "يأسف لسقوط ضحايا مدنيين" وفق تعبيره.

وكان الجيش قد أفاد، في وقت سابق، بأن دبابة إسرائيلية أطلقت قذائف باتجاه مبنى المستشفى بعد أن رصدت "تجمعاً مشبوهاً" فوق سطحه، ما أسفر عن وقوع الضحايا.

وأعلن الجيش عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحادثة، في خطوة وصفت بمحاولة لامتصاص الانتقادات المتزايدة داخلياً وخارجياً بشأن استهداف المرافق الطبية في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن التحقيق خلُص إلى أن قوات لواء "غولاني" عثرت على كاميرا وضعتها حماس في المستشفى وهو ما دفع إلى استهداف المبنى.