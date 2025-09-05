وسط اقتحامات للضفة.. مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس (فيديو)

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، بعد إطلاق النار عليه قرب حاجز عسكري في نابلس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المواطن أحمد عبد الفتاح شحادة، من بلدة عوريف بمحافظة نابلس، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز المربعة العسكري.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين قرب حاجز ديرشرف العسكري غرب نابلس، ما أدى لإصابة 3 منهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مناطق عدة بمحافظة بيت لحم.

ونصب الجيش الإسرائيلي حاجزًا عسكريًا وأوقف المركبات، وباشر عمليات تفتيش وتدقيق في هويات الفلسطينيين هناك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صادق، أمس الخميس، على "خطة طوارئ" تتيح نقل قوات إلى الضفة الغربية من جبهات أخرى إذا وقعت هجمات فيها خلال أيلول/سبتمبر الجاري.

ووفق "القناة 14" الإسرائيلية، فقد صادق رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، على الخطة التي تشمل نقل فرق عسكرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما يشمل عتادًا عسكريًا مثل الدبابات وناقلات الجند.

وأشارت إلى أن الخطة قد تصل إلى تجميد العملية العسكرية في قطاع غزة لحشد موارد الجيش للتحرك عسكريًا في الضفة الغربية، إذا "حدث سيناريو تصعيد كبير، وهجمات ضد إسرائيليين".