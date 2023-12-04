واشنطن متفاجئة من شراسة الحملة الإسرائيلية على غزة

منذ انهيار الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، يوم الجمعة الماضي، والقصف الإسرائيلي العنيف لم يتوقف على قطاع غزة، رغم الدعوات الأميركية الحثيثة لتفادي إسقاط ضحايا بين صفوف المدنيين في غزة.

وفي هذا الإطار، أكد مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى أنه فوجئ بشراسة الحملة الإسرائيلية المتجددة.

وقال المسؤول في تصريحات لشبكة "NBC News"، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإسرائيلية التي تجددت خلال الأيام الماضية على مختلف مناطق القطاع الفلسطيني فاجأته.

وكثفت إسرائيل عمليات التوغل البري شمالاً وجنوباً والغارات الجوية على القطاع، رغم الدعوات الأميركية التي تزايدت مؤخراً من أجل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين، بعد أن ارتفعت أعدد الضحايا بشكل كبير، وفاقت الـ 15 ألفا.

كما جاءت بالتزامن مع إعراب عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة عن قلقها على أقاربها بعد استئناف القتال.

وارتفعت أعداد القتلى في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 90 جراء القصف الإسرائيلي الذي طال شمال غزة وجنوبها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "ما قلناه (للإسرائيليين) إن عليهم اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين"، مضيفا: "رأينا طلبا أكثر تحديدا للإخلاءات"، مقارنة بما جرى في الأسابيع الماضية في شمال القطاع، وفقا لوكالة فرانس بريس.

وأضاف: "أجرينا محادثات صريحة معهم بشأن الحاجة لدخول الوقود ورأينا بعض الوقود يدخل الجمعة. رأينا مزيدًا من الوقود يدخل السبت لكن بمستوى الوقود الذي كنّا عليه قبل بدء الهدنة".

وتابع: "أوضحنا أننا نريد أن نرى مستوى الوقود يعود ليس فقط إلى ما تمّ إدخاله خلال الهدنة، بل إلى أعلى من ذلك".