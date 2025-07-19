العراق.. تظاهرات شعبية في موقع "فاجعة الكوت" واعتقال 6 متهمين

تظاهر المئات من أهالي مدينة الكوت في العراق، مساء السبت، احتجاجاً على فاجعة الحريق الذي اندلع في أحد أكبر المراكز التجارية بالمدينة، وأودى بحياة العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالكشف العاجل عن نتائج التحقيقات التي أعلنتها الحكومة المحلية، ومحاسبة جميع المتسببين في الحادث، محذرين من أن المماطلة ستؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات واتساع رقعتها في عموم المحافظة.

كما شددوا على ضرورة فرض شروط السلامة العامة في المولات والمراكز التجارية، التي باتت تُدار، بحسبهم، بمنطق "الربح على حساب الأرواح".

وشهدت مدينة الكوت، فجر الخميس الماضي، واحدة من أسوأ الكوارث المدنية في السنوات الأخيرة، عندما اندلع حريق ضخم في مركز "هايبر الحياة" التجاري وسط المدينة، ما أدى إلى مصرع أكثر من 80 شخصاً، وإصابة العشرات، بحسب مصادر طبية، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

وبحسب مصادر الدفاع المدني، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن تماس كهربائي، تفاقم بفعل غياب منظومات الإنذار والإطفاء، إضافة إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال في تشييد أجزاء من المبنى، الأمر الذي ساهم بانتشار النيران بسرعة فائقة ومنع الزبائن والموظفين من الهروب.

وأعلنت الحكومة المحلية في واسط عن فتح لجنة تحقيق عليا، بمشاركة ضباط كبار ومختصين فنيين، للوقوف على أسباب الكارثة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية التي أدت إلى وقوع هذه الحادثة، كما تعهدت بإحالة المقصرين إلى القضاء.

وشهد العراق خلال السنوات الماضية عدداً من الحوادث المشابهة، أبرزها حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد عام 2021، والذي راح ضحيته أكثر من 80 شخصاً، ما فتح حينها النقاش حول تهالك البنية التحتية وفوضى إدارة المشاريع الخدمية والتجارية.

بدورها، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تنفيذ أوامر قبض وتفتيش بحق مدير مديرية الدفاع المدني في واسط و(6) متهمين آخرين على خلفية "الإهمال" والمخالفات المرتكبة التي تسببت بحادثة حريق مركز “هايبر ماركت” الكوت.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "فريق مكتب تحقيق الهيئة في واسط، وبموجب مذكرات قضائية صادرة عن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، نفذ أوامر القبض بحق مدير مديرية الدفاع المدني في واسط و(3) ضباط منسوبين للمديرية، على خلفية التهم المتعلقة بالإهمال والمخالفات التي ساهمت في وقوع الحادث".

وأضافت الهيئة أن الفريق "نفذ أيضاً أوامر قبض بحق (3) متهمين من بلدية الكوت، مسؤولين عن التجاوزات في منطقة العقار الذي نشب فيه الحريق”، مشيرة إلى أن "الأوامر القضائية جاءت بناءً على إجراءات التحري والتحقيق التي أجراها فريق الهيئة في واسط".