الموساد: اتفاق ترسيم الحدود البحرية يشكل اعترافا لبنانيا بإسرائيل

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيع، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية يشكل اعترافاً لبنانياً بإسرائيل، مضيفا أن "من يزعم أن الاتفاق إنجاز لحزب الله لا يفهم الوضع في لبنان".



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر "كابينت" الذي ناقش الاتفاق البحري مع لبنان، وصادق على تمريره، وفق ما أورد موقع "واللا" العبري.



ونقل الموقع عن مصدرين مشاركين في الاجتماع قولهما إن "بارنيع أكد لأعضاء الكابينت الإسرائيلي أن الاتفاق ليس في صالح حزب الله، لأنه يشكل اعترافاً فعلياً بإسرائيل"، مضيفا أن "حزب الله بدأ الدخول في المفاوضات في مايو/أيار الماضي عندما أدرك أن الرأي العام في لبنان يدعم الاتفاق".



وأردف برنياع أن "حزب الله لم يكن يريد اتفاقاً مع إسرائيل؛ لكنه أدرك أنه في ظل الأزمة السياسية الداخلية في لبنان، لديه فرصة لكسب نقاط لدى الرأي العام"، وفق تقديره.



وحسب الموقع العبري، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أعرب عن موقف مشابه للموقف الذي اتخذه رئيس الموساد.



يشارإلى أن "الكابينت" وافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حيث صوت جميع أعضاء المجلس لصالح الاتفاق، باستثناء وزيرة الداخلية أييليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت.



ولاحقاً، قالت شاكيد، في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، إنها مصرة على معارضة الاتفاق البحري مع لبنان في حال لم تتم الموافقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي"، مضيفة أن "التصويت الذي جرى اليوم ليس تصويتاً على الاتفاقية نفسها؛ بل على إعلان رئيس الوزراء بشأنها، وليس له أي أهمية وهو مخصص لأغراض العلاقات العامة فقط".