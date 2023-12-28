ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 77 ألفًا

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن 21320 فلسطينيا قتلوا وأصيب 55603 آخرين في الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف القدرة أن 210 فلسطيني قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على القطاع تضمنت هجمات جوية وبحرية وبرية بهدف "القضاء" على حركة حماس.