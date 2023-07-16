بتكليف من سعيّد.. وزير الخارجية التونسي يبدأ جولة خليجية
يبدأ وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، الأحد، جولة خليجية تشميل الكويت والإمارات والسعودية، تلبية لدعوات تلقاها من نظرائه في هذه الدول.
وتأتي هذه الجولة، وفق وسائل إعلام تونسية محلية بتكليف من الرئيس قيس سعيد، حيث سيجري الوزير لقاءات مع عدد من المسؤولين يبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجاءت الزيارة التي تستمر أربعة أيام، في إطار الحرص على تمتين روابط الإخوة التي تجمع تونس بهذه الدول وتعزيز العلاقات الثنائية.
ووفق وسائل الإعلام التونسية، فإن الوزير عمّار سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في الدول الخليجية التي سيزورها.