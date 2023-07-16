بتكليف من سعيّد.. وزير الخارجية التونسي يبدأ جولة خليجية

يبدأ وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، الأحد، جولة خليجية تشميل الكويت والإمارات والسعودية، تلبية لدعوات تلقاها من نظرائه في هذه الدول.

وتأتي هذه الجولة، وفق وسائل إعلام تونسية محلية بتكليف من الرئيس قيس سعيد، حيث سيجري الوزير لقاءات مع عدد من المسؤولين يبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.