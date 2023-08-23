السودان.. قيادات عسكرية تنشق عن حركة مالك عقار وتنضم لـ"الدعم السريع"

أعلنت قيادات عسكرية وسياسية في الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، انشقاقها من الحركة وانضمامها إلى قوات الدعم السريع.

وجاء إعلان القيادات المنشقة من الحركة الشعبية، بولايتي شرق وجنوب دارفور، خلال احتفال بمدينة "الضعين" اليوم الأربعاء.

وقال قائد المجموعة المنشقة، موسى جابورة، وهو رئيس الحركة بولاية شرق دارفور، إن القرار جاء بسبب "عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لمقاتلي الحركة بإقليم دارفور، وانحراف قائد الحركة وتعاونه مع الانقلابيين من قيادة الجيش"، وفق تعبيره.

وأوضح قائد المجموعة، أن من بين أسباب الانضمام لقوات الدعم السريع "تبنيها قضايا التحول المدني الديمقراطي".

ويقود الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، مالك عقار، الذي عينه قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في مايو/ أيار الماضي، نائبًا له في رئاسة مجلس السيادة، بعد إقالة قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، من المنصب ذاته.