قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول شرق رفح

استهدفت طائرات إسرائيلية منزلًا مأهولًا بالمدنيين في حي الجنينة، شرق محافظة رفح في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

ووصل عدد من الجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المحافظة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى الدكتور مروان الهمص.

وقال مدير المستشفى إن "جراح المصابين الذين أدخلوا إلى قسم الاستقبال والطوارئ غاية في الخطورة".

وأضاف الهمص، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن طواقم الإسعاف ما زالت تنتشل الجرحى من مكان الاستهداف، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك عدد كبير تحت الأنقاض.

وأوضح المسؤول الطبي أن غالبية الإصابات التي وصلت إلى المستشفى جرّاء القصف الإسرائيلي من الأطفال والنساء.