هل يضطر "حزب الله" لمنع "حماس" من فتح جبهة ضد إسرائيل بجنوب لبنان؟ ‎‎

ولفت الموقع في سلسلة من التغريدات، نشرها السبت، إلى أن "لدى إسرائيل معلومات وافية بشأن خلية حماس في جنوب لبنان، وأن الناشط سمير فندي، قائد عسكري ويعد رجل الاتصال مع حزب الله".

ونقلًا عن مصادر غربية على صلة بالموضوع، فإن حزب الله "يتيح للخلية حرية العمل في جنوب لبنان. وأن تنفيذ عملية ضد إسرائيل سيكون مصحوبًا برد عسكري عنيف"، بحسب الموقع العبري.

ويعتقد الموقع أن العملية التي تخطط لها الخلية، حسب تجارب الماضي، "قد تشمل إطلاق قذائف صاروخية أو مُسيرات انتحارية حصل عليها ذراع حماس في لبنان أخيرًا".

فرع لبنان

وأوضح الموقع أن "المصدر الغربي الذي أرسل المعلومات إلى أجهزة الأمن اللبنانية يبقى غير معلوم، لكن الموقع لم يستبعد أن تكون رسائل وصلت إلى بيروت أيضًا عبر وسيط أمريكي أو عبر قوة الأمم المتحدة المؤقتة" في جنوب لبنان "اليونيفيل".

وكان موقع "واللا" العبري، قد ذكر، السبت، أن الحكومة اللبنانية "تمارس ضغوطًا على حزب الله لمنع تلك الخلية الفلسطينية من شن هجمات ضد إسرائيل انطلاقًا من جنوب البلاد".

الموقع نبَّه إلى تصريحات للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يوم الثلاثاء الماضي، تطرق خلالها لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، للحرم القدسي الشريف، وتهديده "بالرد على كل مساس بالمواقع المقدسة، وأن الرد لن يقتصر على الأراضي المحتلة، وإنما سيصدر من مناطق أخرى" على حدّ قوله.

موقع "تايمز أوف إسرائيل" بيَّن بدوره أن حركة "حماس" أسست "فرعًا لبنانيًا، مقره مدينة صور، في السنوات الأخيرة، لفتح جبهة إضافية ضد إسرائيل في النزاعات المستقبلية".