وزير إسرائيلي يبحث في واشنطن خطط تقليص الحرب في غزة
يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن الثلاثاء لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب في نهاية المطاف، والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وبحسب الموقع، فإنه "من المتوقع أن تعقد اجتماعات ديرمر، وسط توترات متزايدة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة شديدة الحدة من الحرب وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها".
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي كبير، قوله إن "القضية الرئيسية للمناقشة بين إدارة بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو هي كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني".
من المقرر أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وأعضاء في الكونغرس، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه من "المتوقع أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل للمرحلة منخفضة الحدة من الحرب، التي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية يناير، وكيفية إدارة الشؤون المدنية في غزة بالمرحلة الانتقالية الطويلة المقبلة"، مضيفا أن "ديرمر سيناقش أيضًا تفكير نتنياهو فيما يتعلق بما يحدث في غزة عندما تنتهي الحرب، بما في ذلك من يحكم القطاع على المدى الطويل".
ووفقا للموقع، قالت إدارة بايدن إنها "تريد أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في حكم غزة في ما بعد حماس".
وأفاد مسؤول أمريكي بأن "نتنياهو رفض هذه الفكرة في السابق، لكن في الأسابيع الأخيرة بدأ ديرمر ومسؤولون إسرائيليون آخرون في التحدث إلى نظرائهم الأمريكيين حول ما أسموه السلطة الفلسطينية الإصلاحية"، موضحا أن "وفدا إسرائيليا برئاسة مسؤول السياسات بوزارة الدفاع درور شالوم، زار الأسبوع الماضي واشنطن لإجراء محادثات حول اليوم التالي للحرب".