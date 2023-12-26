وزير إسرائيلي يبحث في واشنطن خطط تقليص الحرب في غزة

يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن الثلاثاء لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب في نهاية المطاف، والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبحسب الموقع، فإنه "من المتوقع أن تعقد اجتماعات ديرمر، وسط توترات متزايدة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة شديدة الحدة من الحرب وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي كبير، قوله إن "القضية الرئيسية للمناقشة بين إدارة بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو هي كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني".

من المقرر أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وأعضاء في الكونغرس، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير.