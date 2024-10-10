غياب التنسيق السياسي والعسكري.. أبرز "تحد" يواجه "حزب الله"

تتراكم التحديات أمام ميليشيا"حزب الله"، في ظل عدم قدرة القيادة على الجمع بين صناعة القرار السياسي والعسكري. ورغم أن تلك القيادة باتت جماعية عبر "مجلس الشورى الجهادي"، فإن التواصل مع المكونات العسكرية وإعادة الترتيب المركزي، بات صعبًا.

وفي وقت سمح فيه "الحرس الثوري" الإيراني الذي يعطي الأوامر عبر ضباط ومسؤولين انتقلوا إلى لبنان، لمتابعة العمل بالمرحلة المقبلة، بمنح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، جزءًا كبيرًا من الصلاحيات السياسية المباشرة، إلا أن قواعد البيانات المتعلقة بالمجموعات العسكرية، ما زالت "ممنوعة" من العرض على "قاسم"، بحسب متابعين.

ويتزامن ذلك مع وجود 3 ألوية لـ"حزب الله" في الجنوب هي: "عزيز" ، و"بدر" ، و"نصر" ، ولكل وحدة استقلاليتها ومخازنها وإمداداتها وطرق اتخاذ القرار، حسب السرايا والفصائل المنتشرة في النطاق الجغرافي، ولا يمكن أن يكون التنسيق عبر أوراق أو اتصالات أو رسائل مشفرة، على حد قول خبراء.

وأصبح شكل وآلية القيادة الجماعية المشتركة التي اعتمدتها ميليشيا "حزب الله" بالتنسيق مع "الحرس الثوري" الإيراني ، بيد "مجلس الشورى الجهادي"، الذي يعد "هيئة أركان" فوق المجلس السياسي، ووحدات الارتباط العسكري بالتنظيم، وذلك في ظل ما وصف بـ"استحالة" تنصيب الأمين العام الجديد، خلفًا لـ"حسن نصر الله"، الذي اغتيل مؤخرًا على يد إسرائيل، وغموض مصير "هاشم صفي الدين"، الذي كان يُمهَّد له تنظيميًّا وسياسيًّا عبر "طهران"، لقيادة حزب الله في الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية د.خالد العزي: إن "مَن يقود حزب الله حاليًّا في ظل الضربات الموجعة وانفراط القيادة ، هو الحرس الثوري الإيراني الذي يعطي الأوامر عبر ضباط ومسؤولين انتقلوا إلى لبنان، لمتابعة العمل بالمرحلة المقبلة.

ويوضح العزي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنه بعد الضربات التي تعرَّض لها حزب الله، وطالت الصفوف الثالثة والرابعة عبر عملية تفجيرات "البيجر"، واغتيالات كوادر الصف الثاني، وصولًا إلى الأمين العام وقيادة الأركان، أصبح التنظيم في حالة لامركزية، وكل مجموعة تحكم نفسها بالنقاط والاتفاقات التي تم وضعها كـ"خريطة" عمل من القيادة السابقة، بالإضافة إلى الاتكاء على خبرات التواصل التي تكونت من حرب تموز 2006، وتدخل قوات "حزب الله" في سوريا واليمن والعراق.

وذكر "العزي"، أن لدى "حزب الله"، 5 ألوية ، هي: قوة "الرضوان"، لواء "الصواريخ والمسيرات، و3 ألوية في الجنوب هي: "عزيز" و "بدر" و "نصر"، ولكل وحدة استقلاليتها ومخازنها وإمداداتها وطرق قراراتها حسب السرايا والفصائل المنتشرة في النطاق الجغرافي، ولا يمكن أن يكون التنسيق عبر أوراق أو اتصالات أو رسائل مشفرة.

ولفت إلى أن القيادة اللامركزية ما زالت قائمة في التعامل مع اللوجستيات، وتسخير ما هو مطلوب للتسليح والمعسكرات في هذه الفترة.

وتابع: إن "تركيبة "حزب الله" التي جاءت بعد 2006 ، "لامركزية" منفصلة عن بعضها البعض، تمارس أعمالًا قتالية دون الرجوع لوحدات أخرى، في وقت يتم فيه قيادة التنظيم حاليًّا من خلال مجلس الشورى الذي يعتمد قرارات المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويتابع على المستويات الأخرى، كتلة النواب "السياسية"، البنك المركزي الممثل في "القرض الحسن"، و"العلاقات الخارجية" عبر سفراء لـ"حزب الله" في مؤسسات ودول كالعراق واليمن وبعض الدول الأفريقية وفي أمريكا الجنوبية.

وأردف "العزي": إن "حزب الله"يعتبر تنظيمًا أمنيًّا وعسكريًّا بالدرجة الأولى، قبل أن تكون له هيئة سياسية، مركبة من شبكة عنكبوتية يتم التواصل معها بآليات سرية ولا يمكن للأعضاء البارزين، معرفة الهيئات العليا والمسؤولين عنها.

من جهته، يؤكد المحلل السياسي ميشال أبو نمر، أن "الحرس الثوري الإيراني"، ينسّق مع نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كونه همزة وصل بين القيادات والكوادر، وأيضًا بين مؤسسات ومنظمات الحزب، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية.

وتحدَّث "أبو نمر" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، عن أن "قاسم" بات يمتلك جزءًا كبيرًا من الصلاحيات المباشرة في التعامل السياسي لا سيما مع الكتلة النيابية التي أصبح لها دور أكبر على الأرض، فيما يتعلق بالتواصل مع القوى السياسية، والاتصالات الخاصة للتوصل لوقف إطلاق النار.

وزاد: " كما يتابع قاسم ما يجرى من أحزاب وتيارات لبنانية في السير نحو انتخاب رئيس للجمهورية، وهو الأمر الذي يحمل مماطلة أو تعطيلًا من جانب القيادة السياسية للتنظيم، بتحريض من "الحرس الثوري"، لعدم الرغبة في إنجاز هذا الملف، عبر ما يرونها من ضغوط تمارس من بعض التيارات.

واستكمل "أبو نمر":إن التحدي الأكبر الذي يواجه حزب الله الآن، هو غياب آلية التنسيق بين القيادة العامة التي يعتبر "قاسم" طرفًا فيها، وبين المجموعات العسكرية، فحتى الآن لا تتوافر لدى نائب الأمين العام قواعد بيانات عن المقاتلين في الميدان.