بعد قصف المغازي والبريج.. هل بدأت إسرائيل بإنشاء المنطقة العازلة شرق غزة؟

ولا يوجد حديث رسمي من إسرائيل بشأن المنطقة العازلة؛ إلا أن تقارير أكدت أن جيشها شرع في إقامة تلك المنطقة، وهو يهدم 40 منزلاً ومبنى سكنيًّا يوميًّا، مشيرة إلى أن عمق المنطقة العازلة يتراوح بين كيلومتر وكيلو مترين.

هدف إسرائيلي

أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا مصطفى قبها قال، "إن أحد الأهداف الإسرائيلية الرئيسة من الحرب على غزة، إقامة منطقة أمنية عازلة بعمق القطاع تحول دون تنفيذ هجمات لمناطق الغلاف، أو تكرار أحداث السابع من أكتوبر".

وأوضح قبها، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الهدف إستراتيجي بالنسبة للقادة العسكريين في إسرائيل، وأنهم لن يقبلوا بالتنازل عنه حتى لو كان هناك رغبة لدى السياسيين بذلك"، لافتًا إلى أنه سيكون عقدة مفاوضات إنهاء الحرب بغزة.

وأضاف: "العمليات العسكرية المتواصلة في شمال القطاع وعلى الحدود الشرقية، تؤكد مضي الجيش الإسرائيلي في تهيئة الظروف الميدانية والأمنية الملائمة للمنطقة الآمنة، وإزالة جميع المعيقات التي تحول دون ذلك".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ مخطط المنطقة العازلة بشكل تدريجي ويتنقل من منطقة لأخرى؛ ما يؤكد أن أمد الحرب لا يزال طويلاً، وأن إسرائيل تعمل على تقليص مساحة القطاع لاعتباراتها الأمنية".