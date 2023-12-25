بعد قصف المغازي والبريج.. هل بدأت إسرائيل بإنشاء المنطقة العازلة شرق غزة؟
شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مخيمي المغازي والبريج على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، الليلة الماضية؛ ما أدى لمقتل وإصابة وتشريد المئات من سكان المخيمين، وتدمير عدد من المنازل.
ومع بدء القصف الإسرائيلي للمخيمين أُثيرت التساؤلات حول بدء إسرائيل بتنفيذ المنطقة العازلة شرق القطاع، وهي المنطقة المتوقع أن تكون بعمق كيلو متر واحد داخل غزة، وتبدأ من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً.
ولا يوجد حديث رسمي من إسرائيل بشأن المنطقة العازلة؛ إلا أن تقارير أكدت أن جيشها شرع في إقامة تلك المنطقة، وهو يهدم 40 منزلاً ومبنى سكنيًّا يوميًّا، مشيرة إلى أن عمق المنطقة العازلة يتراوح بين كيلومتر وكيلو مترين.
هدف إسرائيلي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا مصطفى قبها قال، "إن أحد الأهداف الإسرائيلية الرئيسة من الحرب على غزة، إقامة منطقة أمنية عازلة بعمق القطاع تحول دون تنفيذ هجمات لمناطق الغلاف، أو تكرار أحداث السابع من أكتوبر".
وأوضح قبها، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الهدف إستراتيجي بالنسبة للقادة العسكريين في إسرائيل، وأنهم لن يقبلوا بالتنازل عنه حتى لو كان هناك رغبة لدى السياسيين بذلك"، لافتًا إلى أنه سيكون عقدة مفاوضات إنهاء الحرب بغزة.
وأضاف: "العمليات العسكرية المتواصلة في شمال القطاع وعلى الحدود الشرقية، تؤكد مضي الجيش الإسرائيلي في تهيئة الظروف الميدانية والأمنية الملائمة للمنطقة الآمنة، وإزالة جميع المعيقات التي تحول دون ذلك".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ مخطط المنطقة العازلة بشكل تدريجي ويتنقل من منطقة لأخرى؛ ما يؤكد أن أمد الحرب لا يزال طويلاً، وأن إسرائيل تعمل على تقليص مساحة القطاع لاعتباراتها الأمنية".
ورجح قبها، أن "يكون المخطط الإسرائيلي مدعوماً من الولايات المتحدة، التي لم تضع أي خطوط حمراء أو تتخذ موقفاً واضحاً من وقف الحرب بغزة، رغم مضي نحو ثمانين يوماً عليها، ما يدلل على استمرارها لفترة أخرى"، وفق قوله.
وتابع: "المنطقة العازلة تمكن إسرائيل من العمل العسكري بحرية داخل حدود غزة دون الحاجة لنقل سكان الغلاف لتل أبيب وغيرها من المدن، وتخفف الضغط المتواصل على القيادات العسكرية والسياسية بشأن المخاطر الأمنية بمنطقة الغلاف".
واستدرك: "لكن بالمقابل فإن حركة حماس والفصائل المسلحة لن تقبل بوجود مثل هذه المنطقة في غزة، وما يمكن أن ترضى به هو وجودها بشكل مؤقت في إطار اتفاق تدريجي للتهدئة الشاملة مع إسرائيل"، حسب تقديره.
خطة محكمة
من ناحيته، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، محمد هواش، أن "العمليات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لا تهدف في الوقت الحالي لتوجيه ضربات عسكرية لحماس بقدر ما تعمل على تدمير القطاع وإنشاء المنطقة العازلة".
وأوضح هواش، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المتابع للتحرك العسكري الإسرائيلي في غزة يرصد أن جميع الاستهدافات تركز على المناطق القريبة من الحدود بهدف تهجير السكان وحصرهم بمناطق غرب وجنوب القطاع".
وأضاف: "إسرائيل تخطط للبقاء عسكريًّا في غزة لفترة طويلة، وبتقديري فإن القيادتين العسكرية والسياسية وبالتوافق مع الولايات المتحدة وضعت خطة محكمة من أجل تحقيق ذلك"، لافتاً إلى أن الحرب في غزة ستكون أطول من المتوقع.
وأشار إلى أن "إسرائيل نجحت بالفعل في إقامة المنطقة العازلة شمال القطاع، وهي الآن تقوم بتنفيذ المخطط ذاته بشرقه"، مبيناً أن القصف العشوائي لمخيمي البريج والمغازي وتهجير جزء من سكان مخيم النصيرات يأتي في إطار مخطط المنطقة العازلة.
وتابع هواش: "إسرائيل تسعى لتدمير القطاع وتحويله إلى نموذج شبيه لنموذج الضفة الغربية، بحيث يكون منطقة مقطعة الأوصال، ويعيش سكانه حياة صعبة؛ ما يجعل إمكانية شن هجمات على إسرائيل منه معقدة للغاية".
وأكد أن "المنطقة العازلة تمثل إعادة احتلال لقطاع غزة؛ وتحقق فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تولي حكومته المسؤولية الأمنية عن القطاع بعد الحرب"، محذرًا من الخطورة الأمنية لذلك.