البيت الأبيض: إيران متواطئة بهجوم حماس

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين إن إيران متواطئة على الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات مخابرات أو أدلة تشير إلى تورط إيران المباشر في الهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إسرائيل.

وأضاف كيربي لشبكة إم.إس.إن.بي.سي "لقد دعمت إيران منذ فترة طويلة حماس والشبكات الإرهابية الأخرى في أنحاء المنطقة من خلال التدريب على قدرات الموارد".

وتابع "في هذا الصدد، من الواضح أن إيران متواطئة هنا ولكن فيما يتعلق بالأدلة المحددة على هذا النوع من الهجمات، لا، ليس لدينا أي شيء".