العالم العربي

استهداف دورية للأمن السوري بقذيفة في بلدة "المزيريب" بريف درعا

عناصر من الأمن العام خلال انتشار أمنيالمصدر: منصات الداخلية السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 10:31 م

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الاثنين، بأن مجموعة مسلحة استهدفت دورية تابعة لجهاز الأمن العام بوزارة الداخلية في بلدة "المزيريب" بريف درعا.

وذكرت المصادر أن دوي انفجار قوي هز أرجاء البلدة بعد استهداف مسلحين مجهولين الدورية الأمنية بقذيفة صاروخية.

وذكرت مصادر أمنية لمنصات محلية أن الاستهداف وقع على طريق "المواسير" شمال غربي "مزيريب" وتم فيه استهداف الدورية بقذيفة "آر بي جي".

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن رتلاً أمنياً تحرك فورًا إلى مكان الاستهداف ويجري عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن المسلحين.

وشهدت مدينة درعا في وقت سابق اغتيال محمد أحمد الهويدي، وهو في الخمسينيات من العمر، ومن أبناء بلدة "معربة" بريف درعا الشرقي.

وأطلق مسلحون النار مباشرة على الهويدي، الذي كان عضواً في "لجنة الإشراف والمتابعة" في اللجنة الشرعية، قبل سقوط النظام، من قبل مسلحين مجهولين.

وأفادت مصادر محلية بأن المسلحين اقتحموا منزل الهويدي وقتلوه أثناء جلوسه مع أفراد عائلته في شرفة المنزل.

