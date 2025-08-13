تصريح غير مسبوق.. نتنياهو يتبنى حلم "إسرائيل الكبرى" (فيديو)

في تصريح غير مسبوق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مقتنع جدا بـ "حلم ورؤية إسرائيل الكاملة والكبرى".

وقال نتنياهو في تصريحاته التي من المتوقع أن تثير جدلا واسعا، إن يحمل "رسالة للأجيال، ومهمة تاريخية وروحانية"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات نتنياهو في حديث مع الإعلامي الإسرائيلي الشهير شارون غال، عبر قناة آي نيوز 24 العبرية.

وفي نهاية الحوار الذي تجاوز نصف ساعة، قدم غال لنتنياهو هدية تذكارية على شكل ما عرّفه بـ"الأرض الموعودة" لإسرائيل.

وسأل غال نتنياهو وهو يقدم له الهدية: "هل أنت مقتنع بحلم ورؤية إسرائيل الكاملة أو الكبرى؟"، فسارع نتنياهو إلى القول: "بالطبع"، وراجعه غال باندهاش: "فعلا؟!"، ليكرر نتنياهو تأكيده.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك أجيالا من اليهود حاربوا "من أجل أن نكون هنا وأن نقيم دولتنا، وهذا جيل الآباء، وهناك أجيال من اليهود سيأتون بعدنا، ليكونوا هنا، ويبقوا هنا، ونحن نقوم بهذه الرسالة التاريخية والروحانية".

وقاطعه غال بالقول: "هذه رؤيتي التي طالما حلمت بها، خريطة الأرض الموعودة، وعاصمتها القدس، وهذه هدية للسيدة سارة (زوجة نتنياهو)، وليست لك".

وفي حديثه الذي بدا فيه متأثرا قال نتنياهو: "جيلنا يؤمّن استقرار إقامة الدولة، وأنا أقوم بهذه المهمة الكبيرة، أنا مجند لهذه المهمة، وأسرتي وجميعنا مجندون لها".

وأضاف: "ما هو واضح الآن أن الجيل الذي أقمناه هنا مجند لهذا أيضا، وهو يفهم هذا بشكل جيد".

وتابع نتنياهو: "أنا بمنتهي البساطة، أنقل ذلك لمقاتلينا وحتى عائلات القتلى والجرحى الذين نلتقيهم.. وهم ممتلئون بهذه الروح وهذه الرسالة".

وربط نتنياهو بين هذا "الحلم" الإسرائيلي وأحداث 7 أكتوبر، مشددا على ضرورة "قتل كل من قتلوا الإسرائيليين"، وقال: "لن نتوقف إلا عندما ننتصر".

يذكر أن إدارة القناة العبرية لم تذكر تصريحات نتنياهو في التقارير الصحفية المصاحبة لفيديو الحوار، لكن يظهر في الدقائق الأخيرة من مقطع الفيديو الذي يتضمن الحوار والمنشور على موقعها الإلكتروني.

وتتوافق الاستراتيجية الأمنية والجيوسياسية الإسرائيلية، التي تحمل عنوان "تغيير الشرق الأوسط"، مع رؤية ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، ذات الخلفية التوراتية.

ويرى زعماء يهود إسرائيليون، في معتقداتهم، أن أرض إسرائيل "الكبرى" تمتد من النيل إلى الفرات.

وقد توسعت إسرائيل بعد حرب 7 أكتوبر بذريعة ترسيخ "المناطق الأمنية"، التي أقامتها في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا.

وكثيرا ما يتباهى نتنياهو بوالده الحاخام ووالد زوجته دارس التوراة. ولنتنياهو مقطع فيديو شهير في بداية حياته السياسية، يدعو فيه الحاخام الأكبر لإسرائيل وقتها، إلى "تعجيل مجيء المسيح".

وهذا الأمر مرتبط في اليهودية ببناء الهيكل الثالث، وهذه الدعوات لا تتوقف خلال الفترة الأخيرة، مع تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى وتوسعها.