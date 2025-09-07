بينها حبال الغسيل.. طرق "غير نمطية" تتبعها إسرائيل لرصد حماس

أوعزت حركة حماس إلى عناصرها السياسية والعسكرية بضرورة توخي الحذر والحيطة تجاه الأساليب التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتعقب ورصد مقاتليها في مختلف أنحاء مدينة غزة.

وكشفت القناة الإسرائيلية السابعة عن مضمون "توجيهات أجهزة الأمن الداخلي الحمساوي"، التي حملت تحذيرات من قيادة الحركة، مؤكدة قدرة إسرائيل على تحديد مواقع العناصر المسلحة عبر طرق غير نمطية، يأتي في طليعتها مراقبة الملابس المعلَّقة على حبال الغسيل.

وتشمل الأساليب الإسرائيلية أيضًا تعقب الإضاءة ومصادر الطاقة في المواقع المرصودة، ورصد بقايا وكميات الأطعمة الملقاة في مناطق النفايات، إضافةً إلى مراقبة الزوّار وطبيعة علاقتهم بصاحب المكان.

وأضافت القناة العبرية أن حماس بعثت رسائل أخرى إلى الصحافيين داخل القطاع، أوصت فيها بعدم نشر أي تفاصيل تتعلق بالهجمات الإسرائيلية التي استهدفت كبار قادة الحركة، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوَّلة بالإعلان عن مثل هذه المعلومات هي حماس وناطقوها العسكريون فقط.