وول ستريت جورنال: السنوار يُراهن على شهر رمضان لوقف الحرب

يراهن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، على شهر رمضان لتكثيف الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل لوقف الحرب، والمساعدة على نجاة حماس من الهجوم الإسرائيلي، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم إن السنوار يعتقد أن شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء، يُمكن أن يُثير أعمال عنف قرب المواقع الدينية في القدس؛ ما يوسّع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، ويجذب إيران وميليشيا حزب الله بشكل أعمق وأكثر مباشرة في الحرب ضد إسرائيل.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، مخيمر أبو سعدة: "تعتقد حماس أن شهر رمضان سيخدم مصالحها".

وأضاف في تصريح للصحيفة أن "اعتقاد قادة حماس بأن الشهر الكريم سيزيد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب، هو سبب استمرارهم في القول إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للموافقة على وقف إطلاق النار".