السوداني يبحث في طهران تصعيد الفصائل المسلحة ضد القوات الأمريكية بالعراق

يجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم غدٍ الإثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث تصعيد الفصائل المسلحة العراقية ضد القوات الأمريكية المتواجدة على أرض بلاده.

وقالت مصادر عراقية مطلعة، لـ"إرم نيوز"، إن "السوداني سيجري زيارة رسمية إلى طهران لبحث تداعيات حرب غزة على المنطقة وتحديدًا العراق".

وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي كذلك "بعد نية الفصائل المسلحة العراقية التصعيد العسكري ضد الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق وعموم المنطقة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة وكبيرة على الوضع العراقي الداخلي بمختلف مستوياته".

وأضافت: "السوداني عمل خلال الأيام الماضية على دفع الفصائل المسلحة نحو التهدئة وعدم أي تصعيد عسكري ضد الأمريكان، لكنه أخفق بهذه المهمة، خاصة أن هناك فصائل مسلحة غير مشاركة في حكومته وليس لها أي تمثيل سياسي أو برلماني".

وبينت أن "السوداني سيطلب من المسؤولين في إيران، الضغط على تلك الفصائل المسلحة العراقية من أجل إيقاف عمليات التصعيد العسكري التي وعدت بها خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل عدم تحويل العراق إلى ساحة قتال، خاصة مع وجود رسائل أمريكية تحذيرية بأن رد واشنطن العسكري على تلك الفصائل سيكون مختلفا تماما عن ردودها السابقة على المستوى العسكري".

ولوحت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة الأمريكان، نصرة لفلسطين، مؤكدة أن المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.

وتتعرض القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية في "عين الأسد" بمحافظة الأنبار وقاعدة "فيكتوريا" في مطار بغداد الدولي وقاعدة "حرير" في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن "البنتاغون".