نتنياهو: لن نسمح للشرع بإنشاء "جنوب لبنان" جديد على حدودنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح للحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع بإنشاء "جنوب لبنان" جديد على حدودها.

وتطرق نتنياهو إلى الاضطرابات في محافظة السويداء السورية، من خلال كلمة له في مؤتمر بتل أبيب.

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وأضاف: "أمرتُ هذا الصباح بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قوات النظام في دمشق التي توغلت في المنطقة التي حددناها كمنطقة منزوعة السلاح لأمننا وللمجتمع الدرزي".

وشدد على أنه "لن يسمح بالعودة إلى وضع يُنشأ فيه لبنان ثان لإسرائيل هناك".

وأضاف:"لقد ضربنا دبابات وناقلات جند مدرعة ومدفعية. ما سيحدث لاحقًا يعتمد على ما يفعله النظام في دمشق أو لا يفعله. لا نرغب في إثارة صراع معهم. نحن مهتمون بتوسيع دائرة السلام، وسنعمل على ضمان أمننا".

وشنت إسرائيل منذ صباح اليوم غارات على محيط مدينة السويداء، استهدفت خلالها قوات الأمن العام، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات في صفوفهم.