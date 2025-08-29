إسرائيل: قرار واشنطن عدم منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين "شجاع"

مصادر في مستشفيات غزة: من بين قتلى اليوم 9 من طالبي المساعدات
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار واشنطن رفض منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر بأنه "مبادرة شجاعة".
وقال ساعر عبر حسابه في منصة "إكس": "شكراً لكم... على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل".
وأضاف: "نشكر الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجددا".