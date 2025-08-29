إسرائيل: قرار واشنطن عدم منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين "شجاع"

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار واشنطن رفض منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر بأنه "مبادرة شجاعة".

وقال ساعر عبر حسابه في منصة "إكس": "شكراً لكم... على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل".

وأضاف: "نشكر الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجددا".