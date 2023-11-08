"إرم نيوز" تكشف حقيقة فيديو محاولة اغتيال الرئيس الفلسطيني

نفى مصدر فلسطيني مطلع تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة اغتيال، مؤكداً أن "الفيديو المتداول" مرتبط بواقعة أخرى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو قيل إنه لإطلاق نار تجاه عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، دون تحديد مكانه، وزعم متداولوه أنه يظهر محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الفلسطيني.

وقال المصدر، وهو قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز"، إن "مقطع الفيديو لاشتباكات بين عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية ومسلحين تابعين لأحد تجار المخدرات في مخيم الجلزون شمال رام الله".