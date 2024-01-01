"صحة غزة": إسرائيل تستخدم المساعدات لقتل الجرحى
اتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة، إسرائيل باستخدام المساعدات الطبية التي تصل إلى القطاع "كسلاح لقتل الجرحى والمصابين" الفلسطينيين، بحسب الناطق باسم الوزارة في غزة، أشرف القدرة.
وقال القدرة لـ "إرم نيوز" إن المساعدات "مقيدة" منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإن الطواقم الطبية "مجبرة على المفاضلة" بين المصابين.
وأكد القدرة، أن "تأخر دخول المساعدات وتقنينها يؤثر على آلاف الجرحى والمصابين، ويؤخر علاجهم بمستشفيات القطاع"، محذراً من خطورة ذلك وأثره على زيادة عدد الضحايا.
ووصف القدرة الوضع في مستشفيات القطاع بـ"الكارثي"، مؤكداً أن المستشفيات تشهد اكتظاظاً بالجرحى والنازحين، وأن ذلك يشكل ضغطاً عليها، متابعاً: "نسبة الإشغال السريري بالمستشفيات 300% والجرحى يفترشون الأرض".
وأضاف: "الطواقم الطبية تجري تدخلاتها على أرضيات المستشفيات بما يتوفر من إمكانيات محدودة، وما زالت الطواقم تفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، محذراً من تكرار سيناريو مستشفيات غزة بوسط وجنوب القطاع.
وتابع القدرة: "سلوك الاحتلال الإسرائيلي وتركيز الاستهداف لمحيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خانيونس، يجعل لدينا تخوف من نواياه بتكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي".
وطالب القدرة المؤسسات الأممية بـ"إجراء تدخلاتها التي تضمن حماية المستشفيات وطواقمها، وقدرة الوصول إليها"، مشدداً على أهمية تقديم المساعدات العاجلة للقطاع الطبي، وإنشاء المستشفيات الميدانية بمختلف المناطق.