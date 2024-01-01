"صحة غزة": إسرائيل تستخدم المساعدات لقتل الجرحى 

اتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة، إسرائيل باستخدام المساعدات الطبية التي تصل إلى القطاع "كسلاح لقتل الجرحى والمصابين" الفلسطينيين، بحسب الناطق باسم الوزارة في غزة، أشرف القدرة.

وقال القدرة لـ "إرم نيوز" إن المساعدات "مقيدة" منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإن الطواقم الطبية "مجبرة على المفاضلة" بين المصابين.

وأكد القدرة، أن "تأخر دخول المساعدات وتقنينها يؤثر على آلاف الجرحى والمصابين، ويؤخر علاجهم بمستشفيات القطاع"، محذراً من خطورة ذلك وأثره على زيادة عدد الضحايا.