"وول ستريت جورنال": حرب غزة تعيد تشكيل جيل كامل من الشباب الإسرائيلي

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مقتل الجنود الإسرائيليين في حرب غزة يعيد تشكيل جيل كامل من الشباب الإسرائيلي، كان بعيدًا إلى حد ما عن المخاوف الوجودية التي كانت تهدد آباءهم وأجدادهم.

وتسببت الحرب في غزة على مدى 6 أشهر بأكبر عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ الحرب التي استمرت 3 سنوات مع لبنان في ثمانينيات القرن الماضي.

ومن بين الجنود القتلى من تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ومن ذلك العديد من المجندين الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، وطلاب مدارس دينية، وسكان الكيبوتسات ذوو الميول اليسارية، والعاملون في مجال التكنولوجيا وأعضاء الأقليات غير اليهودية في البلاد، بحسب الصحيفة.

وأضاف التقرير أن الخسائر في إسرائيل ملموسة عبر مجموعة واسعة من فئات المجتمع، في وقت تشهد فيه الدولة المتنوعة، التي يزيد عدد سكانها على تسعة ملايين نسمة، انقسامًا سياسيًا حادًا.