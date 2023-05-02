العراق.. مسيرة تركية تستهدف مدينة ماوت بالسليمانية

وسبق أن استهدفت تركيا عبر طائراتها الحربية ومسيراتها الجوية قضاء ماوت والقرى المحيطة، ما أسفر في بعض المرات عن سقوط جرحى وإلحاق أضرار في ممتلكات القَرويين.

وتقول أنقرة إن عملياتها الجوية داخل إقليم كردستان تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وتدعي أنهم يتمركزون في مناطق حدودية.

وكانت الرئاسة العراقية قد طالبت في 8 نيسان/أبريل الماضي، الحكومة التركية، بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن شن ضربات استهدفت مطار السليمانية، واصفة تلك الضربات بـ"الأعمال العدائية على الأراضي العراقية".

وأكدت الرئاسة في بيان "عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وجاءت هذه المطالبة بعد يوم من وقوع حريق بمحيط مطار السليمانية إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، قالت مصادر عسكرية إنها تركية.